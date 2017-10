Сцена

Музичката легенда Стинг вечерва во Скопје!

Легендата на светската рок-сцена Стинг вечер ќе одржи концерт во ВИП арената „Борис Трајковски“ во Скопје, во рамки на неговата светска турнеја „57th & 9th“ по повод истоимениот албум.

Неговата промотивна турнеја почна во февруари годинава и ги опфаќа сите континенти. На турнејата Стинг свири неколку песни од новиот албум, како и најголемите хитови од соло-кариерата: „Fragile“, „Desert Rose“, „Fields of Gold“…, како и од времето на групата „Полис“: „Message in the bottle“, „Walking on the Мoon“, „Every breath you take“…





Стинг ќе настапи со своите долгогодишни соработници - гитаристите Доминик Милер и Руфус Милер, тапанарот Џош Фрис, а специјален гостин ќе биде неговиот син Џо Самнер, соопшти Авалон-продукција која го организира концертот. Тој беше распродаден за само 10 часа уште на првиот ден (2 јуни) кога билетите беа пуштени во продажба.

Минатиот месец рок-ѕвездата настапи во Софија и во Белград, пред вкупно 30 илјади публика, со песни од новиот албум насловен како и турнејата „57th & 9th“.