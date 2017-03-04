Црна хроника

Eдна жртва во пожар во светиниколското село Богословец

Едно лице го загуби животот во пожар кој избувнал синоќа во 20:55 часот во куќа сопственост на Т.М. (80) во светиниколското село Богословец.

Едно лице го загуби животот во пожар кој избувнал синоќа во 20:55 часот во куќа сопственост на Т.М. (80) во светиниколското село Богословец.

-Пожарот бил изгаснат од екипа на Територијална противпожарна единица-Св.Николе. При гасењето било пронајдено јагленисано тело, информира МВР.

Местото е обезбедено од страна на униформиран полициски службеник од Полициска станица-Св.Николе, а увид ќе се врши во текот на денешниот ден.