Црна хроника
Eдна жртва во пожар во светиниколското село Богословец
Едно лице го загуби животот во пожар кој избувнал синоќа во 20:55 часот во куќа сопственост на Т.М. (80) во светиниколското село Богословец.
Едно лице го загуби животот во пожар кој избувнал синоќа во 20:55 часот
во куќа сопственост на Т.М. (80) во светиниколското село Богословец.
-Пожарот бил изгаснат од екипа на
Територијална противпожарна единица-Св.Николе. При гасењето било
пронајдено јагленисано тело, информира МВР.
Местото е обезбедено од страна на
униформиран полициски службеник од Полициска станица-Св.Николе, а увид
ќе се врши во текот на денешниот ден.